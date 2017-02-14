Министр спорта Башкирии: Финансирование «Салавата Юлаева» остается

Министр молодежной политики и спорта Башкирии Андрей Иванюта заявил, что финансирование «Салавата Юлаева» останется на прежнем уровне, несмотря на покупку «Роснефтью» контрольного пакета акций «Башнефти».

«По финансированию я знаю, что и сейчас перебоев нет, идет полное обеспечение клуба «Салават Юлаев». Никаких рисков нет пока, финансирование остается», – приводит ТАСС слова Иванюты.

Напомним, «Салават Юлаев» потерпел девять поражений подряд и опустился на восьмое место Восточной конференции.

Добавим, что в прошлом году объем спонсорских средств на «Салават Юлаев» и линейку башкирского хоккея составил около 2,5 миллиарда рублей.