Министр спорта Башкирии: Финансирование «Салавата Юлаева» остается
Министр молодежной
политики и спорта Башкирии Андрей Иванюта заявил, что финансирование «Салавата
Юлаева» останется на прежнем уровне, несмотря на покупку «Роснефтью»
контрольного пакета акций «Башнефти».
«По финансированию я знаю, что и сейчас перебоев нет, идет полное обеспечение клуба «Салават Юлаев». Никаких рисков нет пока, финансирование остается», – приводит ТАСС слова Иванюты.
Напомним, «Салават Юлаев» потерпел девять поражений подряд и опустился на восьмое место Восточной конференции.
Добавим, что в прошлом году объем спонсорских средств на «Салават Юлаев» и линейку башкирского хоккея составил около 2,5 миллиарда рублей.
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