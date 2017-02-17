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Джо Сакик: Мы уверены, что в следующем сезоне Варламов покажет свой лучший хоккей

Источник:  NHLКомментарии

Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик заявил, что «лавины» рассчитывают на голкипера Семена Варламова в следующем сезоне.

«Я думаю, что он полностью восстановится к следующему сезону. У него были проблемы с пахом в последние пару лет, а также в этом году. Но он работает над собой, уделял много внимания этой проблеме.

Мы уверены, что после операции он сможет демонстрировать свой лучший хоккей. Он будет себя чувствовать себя психологически, не будет думать о том, что вот-вот снова потянет пах.

Я понимаю, что этот сезон получился тяжелым для него. В голове у него все время сидела мысль: «Когда же я снова сломаюсь?» Сейчас мы уверены, что он полностью восстановится, проблемы останутся в прошлом, и он сможет думать только об игре», – приводит слова Сакика официальный сайт НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне 28-летний Варламов провел 24 матча и одержал шесть побед. В январе из-за травмы российский голкипер досрочно завершил сезон. 

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