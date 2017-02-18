Илья Горохов: Решение завершить карьеру бесповоротное и обсуждению не подлежит

39-летний защитник «Амура» Илья Горохов признался, что у него больше нет стимулов продолжать игровую карьеру.

- Все последние дни страна обсуждает ваше решение сегодня 558-м матчем на высшем уровне завершить карьеру - и с этим решением категорически не соглашается. Вот и мы, наблюдая за тем, как вы цементируете оборону «Амура», хотели бы попросить вас его пересмотреть...

- Спасибо, конечно, за предложение, но мое решение окончательное, бесповоротное и обсуждению не подлежит. Давным-давно, можно сказать, бросил себе вызов - играть до 40 лет. С этой задачей справился, больше стимулов не нахожу.

- Но в 13 матчах за «Амур» у вас уже две шайбы - такой средней результативности у вас не было и в чемпионских сезонах в «Динамо».

- Спасибо, польстили… Даже после двух десятилетий в большом хоккее трудно себя оценивать, но, думаю, игровых проблем у меня действительно нет. Повторюсь, речь скорее о мотивации. Если она не очевидна - пора уходить.

Что касается «Амура», то в этом клубе действительно чувствую себя очень комфортно. В Хабаровске дружная, молодая команда, никакого разброда и шатаний, а новый тренерский штаб создает правильный климат. Плюс руководство «Амура» всегда рядом, по мере сил и возможностей региона помогает команде. Отсюда стабильные результаты клуба на финише чемпионата и внимание прессы.