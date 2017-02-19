Владимир Голубович: Уровень хоккея в КХЛ падает, но конкуренция растет

Бывший главный тренер «Динамо» и «Авангарда» Владимир Голубович рассказал об ожиданиях от первого раунда плей-офф КХЛ.

«Конечно, самой интересной в первом раунде будет серия Казани и Уфы, но в целом все пары вызывают интерес.

Регулярный чемпионат показал, что уровень хоккея падает, что естественно с отъездом ряда мастеров, но вместе с тем растет общий уровень конкуренции, и это радует, борьба за выход в плей-офф была напряженной до последнего дня. Поэтому все серии будут интересны, тот же Минск против Ярославля, который удивительно и даже подозрительно проиграл «Амуру» в субботу», – приводит «Р-Спорт» слова Голубовича.

Напомним, в субботу завершился регулярный чемпионат КХЛ, и определились пары первого раунда плей-офф.