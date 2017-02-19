Сергей Орешкин: Пусть соперники подстраиваются под «Динамо» в плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин рассказал, в каком состоянии команда подходит к матчам Кубка Гагарина.

В первом раунде плей-офф бело-голубые встретятся с нижегородским «Торпедо».

«Были и хорошие игры, и не очень, но к концу чемпионата появилась положительная динамика, мы двигаемся в правильном направлении и подходим к плей-офф в хорошем состоянии. Мы немного поменяли тренировочный процесс во второй части сезона, нам было тяжело, но мы выстояли, команда сплотилась и показала, что у нее есть характер. «Торпедо» играет в очень быстрый и агрессивный хоккей, будет много борьбы, много стыков, придется потрудиться. Мы верим в свои силы и не собираемся ни под кого подстраиваться, пусть соперники подстраиваются под нас», - сказал Орешкин.

Первая игра между «Динамо» и «Торпедо» состоится 21 февраля в Москве.







