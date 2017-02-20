Пуцко перешел из «Спартака» в «Уфу»
Защитник «Спартака»
Александр Пуцко продолжит карьеру в «Уфе». Клубы договорились о переходе
23-летнего игрока обороны на постоянной основе.
Пуцко дебютировал в молодежной команде красно-белых в 2010 году, а через три года начал играть в «Спартаке-2». В ФНЛ на счету Пуцко 40 матчей и один гол.
За основную команду защитник впервые сыграл 26 сентября 2012 года в матче 1/16 финала Кубка России с «Салютом». Всего в «Спартаке» Пуцко провел четыре матча, в том числе один – в нынешнем сезоне.
«ФК «Спартак-Москва» благодарит Александра за время, проведенное в нашем клубе, и желает ему успехов», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
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