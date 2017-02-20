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В Москве на Красной площади прошел турнир по хоккею с мячом

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Хоккеисты хабаровского «СКА-Нефтяника» обыграли в финале «Спутник» из Карпинска (Свердловская обл.) - 4:1 и выиграли седьмой турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с участием 11-12-летних ребят, сообщает «Российская газета».

Традиционно матчи проходили у стен Кремля на Красной площади.

В турнире приняли участие десять команд, включая посланцев казахстанского города Уральска. Благодаря им соревнования приобрели международный статус, а параллельно отношения выясняли участники экзотического турнира по хоккею в валенках: три команды из столицы - церковно-приходских школ, «Московский Муфтият», «Московские Суворовцы» - и из Соловков.

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