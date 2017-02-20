Губернатор Новосибирской области: На результате «Сибири» сказались травмы восьми ключевых игроков

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подвел итоги сезона, в котором «Сибирь» не смогла попасть в плей-офф.

«Задачу ставили – как минимум выйти в плей-офф. Но так сложился сезон, что восемь ключевых игроков во главе с Салаком были травмированы, притом на месяц, не на неделю. Это сказалось, были потеряны очки», – приводит ТАСС слова Городецкого.

Напомним, в понедельник «Сибирь» объявила об отставке главного тренера Андрея Скабелки.

В нынешнем сезоне команда впервые за пять лет не попала в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на девятом месте в Восточной конференции.

Скабелка возглавил «Сибирь» в 2014 году и в первый же сезон работы вывел команду в финал Восточной конференции. Через год «Сибирь» дошла до полуфинала плей-офф Востока. 25 февраля 2016 года Скабелка подписал с клубом новый двухлетний контракт.