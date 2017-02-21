Алексей Копейкин: В «Витязе» все настраиваются на победу над СКА

Нападающий «Витязя» Алексей Копейкин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении от СКА в матче серии плей-офф КХЛ (1:3).

- Жалко, что проиграли. Пропустили два гола в меньшинстве, а сами в большинстве забить не смогли. Это сказалось на результате. В принципе, играли неплохо.

- «Витязь» провел отличный регулярный сезон, впервые в истории попал в плей-офф КХЛ. Уже есть удовлетворение от сезона?

- Просто выполнили первую задачу и забыли о ней. Плей-офф - новый турнир, новые эмоции и настрой. Все новое! Никто не удовлетворен, все хотят играть дальше.

- Верите, что СКА можно победить?

- Без веры вообще никуда. Все настраиваются как раз на то, что можно победить армейцев, - сказал Копейкин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в первом матче плей-офф обыграл «Витязь» со счетом 3:1. После этой игры счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев.

Следующий матч команды проведут 23 февраля в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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