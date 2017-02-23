Кирилл Капризов: ЦСКА? У меня еще год контракта с «Салаватом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

- В принципе, все так же, как и в других матчах. Может быть, ответственности больше, а хоккей сам по себе одинаковый.- Нет, в тех матчах просто не шло, хотя моментов тоже было много. Получилось, что забил сегодня.- Все так же. Как они играли последнюю игру против нас, так и играли сегодня.

- Я ничего не знаю, у меня еще год контракта с «Салаватом Юлаевым», - цитирует Капризова официальный сайт «Салавата Юлаева».

«Ак Барс» дома взял верх над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в стартовом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ. У хозяев льда отличились Иржи Секач Атте Охтамаа, у гостей - Кирилл Капризов. Отметим, что победную шайбу казанцы забросили за секунду до истечения основного времени игры. Второй матч серии пройдет в Казани в пятницу.