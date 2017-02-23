Кирилл Капризов: ЦСКА? У меня еще год контракта с «Салаватом»
Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина.- В принципе, все так же, как и в других матчах. Может быть, ответственности больше, а хоккей сам по себе одинаковый.
- Вы несколько матчей не могли набрать очки, сегодня забили. Это возвращение Умарка так повлияло?
- Нет, в тех матчах просто не шло, хотя моментов тоже было много. Получилось, что забил сегодня.
- «Ак Барс» регулярного сезона отличается от «Ак Барса» в плей-офф?
- Все так же. Как они играли последнюю игру против нас, так и играли сегодня.
- Как вы реагируете на новости о переходе в ЦСКА?
- Я ничего не знаю, у меня еще год контракта с «Салаватом Юлаевым», - цитирует Капризова официальный сайт «Салавата Юлаева».
«Ак Барс» дома взял верх над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в стартовом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ. У хозяев льда отличились Иржи Секач Атте Охтамаа, у гостей - Кирилл Капризов. Отметим, что победную шайбу казанцы забросили за секунду до истечения основного времени игры. Второй матч серии пройдет в Казани в пятницу.
Матч
Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Секач (Токранов, Азеведо), 14:59 (1:0). Капризов (Умарк, Логинов), 18:14 (1:1). Охтамаа (Варнаков, Попов), 59:59 (2:1).
Место и дата
22 февраля 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция