Софья Просфирнова: Военные игры ни с чем другим сравнить нельзя

Чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова пообщалась с журналистом «Советского спорта» перед стартом III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

- Говорят, вы здесь отдыхаете по сравнению с тренировками.

- Мы вчера только приехали вечером. Не успели еще ничего сделать. Сегодня проснулись – и на тренировку. Так что, не знаю, пока не отдыхали. Сейчас будет немного отдыха и опять тренировка на льду.

- Для вас эти соревнования что: этап Кубка мира, чемпионат мира, Олимпийские игры?

- Эти соревнования ни с чем сравнить нельзя. Для меня это первый опыт в спортивной карьере. Они очень важны. От них, как и от любых других, надо брать все, в том числе и наслаждаться. Никакие соревнования нельзя воспринимать слишком серьезно – можно и перегореть. Но, на самом деле, я достаточно серьезно подошла к Военным играм. Хочу показать хороший результат, насладиться ими. Нравится, как тут все организовано. Спасибо волонтера и всем организаторам за это.

- Игры военные. Прочувствовали уже армейскую жизнь.

- Наверное почувствуем на параде открытия, когда нас оденут в военную форму. Пока для меня это обычные соревнования. Мы приехали, вышли на лед, покатались… Немного чувствуется армейский дух – в отеле много военных ходит.