«Ростов» отложил трансфер Шекари до лета

«Ростов» отложил покупку иранского полузащитника Резы Шекари до летнего трансферного окна, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

- У «Ростова» не получится его приобрести в это трансферное окно. У игрока возникли проблемы с оформлением документов. Стороны вернутся к этому вопросу летом, - сообщил источник.

В текущем сезоне Реза Шекари провел восемь матчей за «Зоб Ахан» и забил один мяч. Отметим, что британское издание The Guardian включило его в число 50 наиболее талантливых молодых футболистов мира.

Ранее интерес к футболисту проявляли «Лестер» и «Базель».

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