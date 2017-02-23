Стартовал благотворительный забег «Атлет во благо» по маршруту Анапа – Сочи

23 февраля стартует одиночный забег московского бизнесмена Петра Зозули в рамках благотворительного проекта «АТЛЕТ ВО БЛАГО» и проекта «Жизнь. Перезагрузка» на 360+ километров по трассе «Анапа – Сочи» в поддержку подростков с синдромом Дауна. Цель забега – собрать 360+ тысяч рублей – по 1 рублю на каждый метр маршрута.

Забег «Анапа – Сочи» – это вызов для физических и эмоциональных сил бегуна. Однако, Пётр верит, что добежит, благодаря поддержке неравнодушных людей и благой цели мероприятия – помочь 13 подросткам с синдромом Дауна получить необходимые навыки для работы и уверенно выйти в самостоятельную взрослую жизнь. С 14 января, даты начала проекта, Петра поддержало более 160 человек. На момент старта забега уже собрано более 200 тыс. руб. Все собранные средства будут переданы благотворительному фонду «Синдром любви»1.

В России известны лишь четыре официально трудоустроенных человека с синдромом Дауна. При этом, ежегодно рождается 2 200 детей с синдромом Дауна. Многие из них могли бы успешно развиваться, реализовывать себя в жизни. Задача Фонда обеспечить такую возможность.

«Этим забегом я хочу изменить отношение нашего общества к детям с синдромом Дауна. Подросткам нужна возможность работать и зарабатывать деньги, чтобы изменить их жизнь к лучшему», – объясняет Петр Зозуля.

Каждый день Петру предстоит пробегать как минимум марафонскую дистанцию (42,2 км), а максимальный дневной пробег может превысить 80 километров. Дорога пролегает в предгорьях Кавказа рядом с побережьем. Атлету придется преодолеть несколько непростых перевалов. Сложность трассы состоит не только в постоянных спусках и подъемах, но и в непредсказуемости погодных условий. Температура в это время колеблется в диапазоне от -20 до +20 градусов. По-летнему теплая погода с ярким солнцем может резко смениться низкими облаками и суровыми осадками с сильным, пронизывающим ветром. Это может сильно снизить видимость и сделать дорогу скользкой. Конечно же, справиться с трудностями на протяжении всего пути Петру поможет отличная физическая подготовка.

Символичным финишем ультрамарафона станет Чаша Олимпийского огня в Сочи – вошедшая в историю Олимпийских Игр-2014 как знак мужества и лидерства российских спортсменов. 3 марта – в свой день рождения, Петр пробежит еще 5 км со всеми желающими до Центрального Универсального Музея Искусств, в зале которого пройдет встреча с поклонниками, посвященная благотворительному марафону. Петр поделится секретами выносливости, а также расскажет обо всех трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться во время пути, и как ему удалось их преодолеть.



За промежуточными результатами Петра Зозуля можно будет наблюдать на личной странице «АТЛЕТА ВО БЛАГО» в Facebook в режиме on-line.



