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Алексей Марченко: Бэбкок просто сказал, чтобы я выходил и играл в хоккей

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Российский защитник Алексей Марченко прокомментировал свой дебют в составе «Торонто Мэйпл Лифс».

- Я не играл давно, поэтому надо было постараться сразу войти в матч. В принципе могу сказать, что более или менее у меня это получилось. В первом периоде все было нормально, но потом мы стали давать им раскатываться, входить в нашу зону, поэтому у них возникало больше моментов. Перед игрой мы с Гардинером, конечно, обсудили какие-то моменты. Что-то получилось, что-то нет. Бэбкок просто сказал, чтобы я выходил и играл в хоккей (улыбается), - приводит слова Марченко NHL.com/ru.

Добавим, что в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Рейнджерс» защитник Алексей Марченко, отыграл 14 минут и заработал за это время + 1, нанеся один бросок по воротам и заблокировав четыре броска.

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