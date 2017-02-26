Алексей Житник: К сожалению, в КХЛ в первом раунде плей-офф все происходит в соответствии с «посевом» клубов

читайте также

КХЛ. «Адмирал» сыграет с «Авангардом», «Салават Юлаев» - «Ак Барс» и другие матчи Все матчи первого раунда плей-офф КХЛ на сайте «Советского спорта».

Ян Муршак: Третий матч с «Йокеритом» был самым трудным из всех Форвард ЦСКА Ян Муршак подвел итоги третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Йокеритом» (4:3 OT) в Хельсинки.

Пять лучших голов третьих матчей 1/8 финала плей-офф на «Западе» (видео) Самые красивые шайбы, заброшенные в третьих матчах 1/8 финала Кубка Гагарина Западной Конференции.

Сергей Орешкин: Плей-офф – это игра до ошибки, которую мы допустили Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал итог матча первого раунда плей-офф КХЛ против нижегородского «Торпедо» (3:4 ОТ). Также своими впечатлениями поделился и наставник «Торпедо» Петерис Скудра.

Бутылку в судью кидать можно, ругать матом – нет! Как КХЛ воспитывает тренеров На примере тренера «Адмирала» СДК показал, что методы физического воздействия на рефери будут наказываться мягче, чем устные оскорбления.

Крэйг Вудкрофт: У минского «Динамо» не было страсти и желания Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями после матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива». Напомним, что его команда уступила со счетом 1:5.

Алексей Кудашов: «Динамо» настраивается на «Локомотив» и играет очень мощно, но мы справляемся Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился впечатлениями после матча против минского «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ. Напомним, что его команда победила со счетом 5:1.

«Локомотив» грамотно выбрал соперника в плей-офф. Учитесь – 12:3 в двух матчах! Сегодня ярославцы разгромили минчан еще и в Белоруссии – 5:1. Не зря они выбрали «зубров» на финише регулярного чемпионата КХЛ.

Патрик Херсли: Из-за травм других хоккеистов СКА я попал в звено к игрокам, которые фантастически пасуют Защитник СКА Патрик Херсли поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ против «Витязя» (6:2).

Павел Дацюк: Херсли здорово, прицельно бросает. Хорошо, что эта пушка на стороне СКА Капитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ против «Витязя» (6:2).

Павел Дацюк: Я – счастливчик! И классно, что у СКА есть такая пушка (видео) Капитан СКА Павел Дацюк после матча против «Витязя» (6:2) пообщался с журналистами.

Валерий Белов: Дацюк всегда выделяется. Третий матч против СКА не был исключением Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ против СКА (2:6).

«Динамо», гейм овер? Все подробности матча-триллера в Нижнем Новгороде Третий поединок между «Торпедо» и «Динамо» вновь завершился в овертайме – 4:3. Победа опять досталась хозяевам. Но теперь – уже волжанам.

Олег Знарок: Шипачев будет готов к следующей игре с «Витязем» Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Западной конференции КХЛ против «Витязя» (6:2).

Кубок Гагарина. Запад. 1/4 финала. «Витязь» уступил СКА, «Йокерит» проиграл ЦСКА и другие матчи Результаты матчей первого раунда Кубка Гагарина.

Муршак отомстил за удар по ребрам Овертайм продолжался меньше четырех минут и завершился точным броском Яна Муршака, которому во втором периоде врезали клюшкой по спине.

«Торпедо» обыграло московское «Динамо» в овертайме и набрало первое очко в серии Матч первого раунда плей-офф КХЛ между «Торпедо» и московским «Динамо» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Торпедо».

ЦСКА повел в серии с «Йокеритом» со счетом 3:0 «Йокерит» дома уступил ЦСКА в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Западной конференции.

«Локомотив» в третий раз обыграл минское «Динамо» в Кубке Гагарина Минское «Динамо» дома уступило «Локомотиву» в третьем матче ¼ финала Кубка Гагарина в Западной конференции.