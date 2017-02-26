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Алексей Житник: К сожалению, в КХЛ в первом раунде плей-офф все происходит в соответствии с «посевом» клубов

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Олимпийский чемпион 1992 года Алексей Житник поделился мнением о стартовых матчах Кубка Гагарина.

- Не могу назвать себя самым большим специалистом по хоккею КХЛ, больше слежу за матчами НХЛ и, скажем, совсем недавно летал в Баффало на матчи «Чикаго» и «Сент-Луиса». В принципе в нашей игре стараюсь находить именно позитивные моменты, причем по обе стороны океана. Но, к сожалению, сразу бросается в глаза, что в КХЛ в первом раунде плей-офф все происходит строго в соответствии с «посевом» клубов. Если не ошибаюсь, только в двух матчах из двадцати победила «нижепосеянная» команда. Конечно, для североамериканского хоккейного болельщика, который воспитан на абсолютной непредсказуемости НХЛ, это немного диковатая статистика. Особенно для первого этапа плей-офф, когда здесь, в НХЛ, довольно часто восьмая команда конференции выбивает из розыгрыша первую, - сказал Житник.



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