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Сергей Светлов: Предлагаю разводить матчи плей-офф в конференциях по разным дням

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Олимпийский чемпион Сергей Светлов считает, что старт плей-офф КХЛ получается скомканным из-за того, что большое количество матчей идет в одно время.

- Правильно ли то, что во вторник и среду восемь матчей в конференциях прошли практически в одно время?
- Если у меня, московского зрителя, возникли проблемы с посещением матчей «Динамо» и ЦСКА, то что говорить о болельщиках и журналистах?.. Я всегда был сторонником плей-офф, мне нравится непредсказуемость и энергетика матчей на выбывание. Такой же точки зрения придерживается и руководство КХЛ, отдавая все трофеи именно победителю розыгрыша Кубка Гагарина. Но при этом, согласитесь, не совсем логично то, что старт плей-офф получается вот таким скомканным, большое количество матчей идет в одно время. Между тем именно эти игры - главные в сезоне, украшение всего хоккейного года. Нам нельзя их «разменивать».

- Что делать?
- Мое предложение - разводить матчи в конференциях по разным дням. Скажем, во вторник в 17.00 по Москве должны были стартовать две восточные серии, а в 19.30 - две западные. В среду - та же картина. Ну и нельзя совмещать матчи самых популярных команд в конференциях - например, Омска и Магнитки, ЦСКА и «Динамо».

В результате получили бы шесть-семь часов ежедневного кубкового хоккея в режиме нон-стоп. И в той же Москве вытянули бы посещаемость на хороший уровень.

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