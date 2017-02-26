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Брызгалов выступит в роли телевизионного эксперта во время дедлайна НХЛ

Источник:  Sportsnet.caКомментарии

Российский вратарь Илья Брызгалов будет анализировать обмены игроков НХЛ во время дедлайна, который намечен на 1 марта.

36-летний голкипер выступит в роли аналитика Sportsnet.

- Я бы предпочел сам играть в хоккей, но, возможно, телевизионный опыт позволит мне начать новый этап карьеры. Не думаю, что это такая уж трудная задача. По-моему, это просто здорово – работать экспертом на ТВ. Во время дедлайна мы обсудим все темы: глобальное потепление, вселенную, космос и все такое. Готов поддержать любой разговор, - рассказал Брызгалов.

Напомним, в НХЛ Илья Брызгалов защищал цвета «Анахайма», «Финикса», «Филадельфии», «Эдмонтона» и «Миннесоты». С 2015 года ни один клуб лиги не предлагал голкиперу контракт.

Брызгалов - чемпион мира-2009 и бронзовый медалист Олимпиады-2002 в составе сборной России.

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