Легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Петров скончался на 70-м году жизни

В возрасте 69 лет сегодня рано утром ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР Владимир Петров. Об этом ТАСС сообщили в ЦСКА, за который он выступал.

Петров начал профессиональную карьеру в 1965 году в составе «Крыльев Советов». В 1967 он перешел в ЦСКА, за который выступал до 1981 года. С армейцами Петров становился одиннадцатикратным чемпионом СССР.

Петров играл в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. Это звено признано одним из величайших в истории мирового хоккея.

В составе национальной команды Петров завоевал золотые медали Олимпиады 1972 (Саппоро) и 1976 (Инсбрук) годов. Кроме того, в его активе серебро Игр-1980 в Лэйк-Плэсиде.