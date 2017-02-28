Борис Михайлов: Не стало моего лучшего друга, товарища по оружию
Многолетний партнер Владимира Петрова по ЦСКА и сборной СССР Борис Михайлов рассказал, что причиной кончины выдающегося хоккеиста стала тяжелая болезнь.
Двукратный олимпийский чемпион Петров умер сегодня рано утром в возрасте 69 лет.
«Ушел из жизни великий спортсмен, отличный человек, любивший своих детей, жену, - цитирует Михайлова ТАСС. - Он вписал немало ярких страниц в историю отечественного и мирового хоккея. Петров занимал пост президента «Золотой шайбы» и делал все для того, чтобы наш хоккей не оскудевал талантами, а дети росли здоровыми и занимались спортом. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Он долгое время скрывал свой недуг. Не стало моего лучшего друга, товарища по оружию».
Две стороны жизни Владимира Петрова
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