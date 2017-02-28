Борис Михайлов: Ушел мой друг, великий хоккеист и отличный семьянин

Легенда Борис Михайлов – о своем друге и партнере на льду Владимире Петрове сразу после его смерти.

- Владимир Владимирович серьезно болел, в декабре его положили в госпиталь имени Вишневского, он до последнего боролся за жизнь, но болезнь оказалась сильнее. Мы познакомились с Петровым без малого пятьдесят лет назад и все эти годы были вместе. Он мой лучший друг.

Петров – не только великий игрок, но и прекрасный семьянин, любящий свою жену и детей. В последние годы он взвалил на себя груз, возглавив клуб «Золотая шайба», занимался важнейшим направлением – воспитанием подрастающего поколения, новых Харламовых, Мальцевых, Третьяков…

Прощанье с Владимиром Петровым состоится 2 марта во дворце спорта ЦСКА