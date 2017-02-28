Рене Фазель: Петров показал свой чемпионский характер в непростое время на посту главы ФХР

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Петров показал свой чемпионский характер в непростой для России период, когда он возглавлял Федерацию хоккея России.

- Он был чисто хоккейным человеком. Петров возглавил федерацию в 1992 году, когда я был членом совета ИИХФ. Тогда было сложное время для России, так как только что страна пережила политический кризис. Он показал свой характер чемпиона на этой трудной работе при переходе от СССР к России, проблем у меня с ним не былоУ меня были очень хорошие отношения с Владимиром Петровым. Я видел его игру впервые на чемпионате мира 1971 года в Швейцарии, он был невероятным хоккеистом, - приводит слова Фазеля ТАСС.

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель девяти золотых медалей чемпионатов мира Владимир Петров скончался сегодня рано утром на 70-м году жизни.