Британские ученые: Необходимость 10 000 шагов в день – миф, который никогда не проверялся

Британские ученые из университета Джона Хопкинса считают, что спортивные браслеты и фитнес-приложения на смартфонах могут больше вредить здоровью, чем помогать.

Кроме того, они предупреждают об опасности мифов о фитнесе.



Доктор Грэг Хэйгер подчеркнул, что распространенные мифы о физическом здоровье, как например то, что человеку в день нужно проходить 10,000 шагов, не может подходить всем, а соответственно вредит здоровью некоторых людей. По словам Хэйгера, миф о 10,000 шагах родился в 1960 году в Японии, и никогда по-настоящему не проверялся.

«Почему 10,000 шагов - это так важно? Это правильное число для всех? Кто знает. Но это число, которое вбито во все наши приложения», - сказал Хэйгер. Врачи советуют получать рекомендацию профессионалов прежде чем следовать непроверенным нормам.