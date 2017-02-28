Британские ученые: Необходимость 10 000 шагов в день – миф, который никогда не проверялся
Британские ученые из университета Джона Хопкинса считают, что спортивные браслеты и фитнес-приложения на смартфонах могут больше вредить здоровью, чем помогать.
Кроме того, они
предупреждают об опасности мифов о фитнесе.
Доктор Грэг Хэйгер подчеркнул, что распространенные мифы о
физическом здоровье, как например то, что человеку в день нужно проходить 10,000
шагов, не может подходить всем, а соответственно вредит здоровью некоторых
людей. По словам Хэйгера, миф о 10,000 шагах родился в 1960 году в Японии, и
никогда по-настоящему не проверялся.
«Почему 10,000 шагов - это так важно? Это правильное число
для всех? Кто знает. Но это число, которое вбито во все наши приложения»,
- сказал Хэйгер. Врачи советуют получать
рекомендацию профессионалов прежде чем следовать непроверенным нормам.