Владимир Крикунов: С игроками расстались по-хорошему

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал информацию о том, что клуб по окончании сезона расстался с восмью игроками.

- Нельзя всю жизнь играть в хоккей. С игроками по-хорошему расстались. Видно, что в других клубах молодые игроки несут основную нагрузку по результату , - передает слова Крикунова URA.RU



Ранее пресс-служба клуба сообщила о том, что «Автомобилист» расторг контракты с восьмью хоккеистами. Клуб покидают Дмитрий Моня, Иван Лисутин, Никлас Андерсен, Петр Коукал, Никита Щитов, Олег Губин, Александр Романов и Константин Волков.

Напомним, что в минувшем регулярном чемпионата «Автомобилист» в 60 встречах набрал 79 очков и занял 11 местов турнирной таблице Восточной конференции.