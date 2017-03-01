Константин Сарсания: Летом долги «Ростова» достигали 800 миллионов рублей, но сейчас все погашено за счет еврокубков

Российский футбольный функционер и агент Константин Сарсания рассказал о финансовых трудностях, которые испытывал «Ростов».

- Сейчас у «Ростова» есть долги?

- Нет, все покрыли за счет выплат из УЕФА. На сегодня клуб получил около 25 миллионов евро. Этими деньгами закрыли все задолженности – даже по премиям двухгодичной давности и перед игроками, которые уже не выступают за клуб. Впервые за много лет «Ростов» не должник. Более того, впервые в истории российского футбола клуб сам заработал сумму, которая равна его годовому бюджету. Кроме «Ростова» такого не случалось ни с кем.

- Сколько «Ростов» был должен летом?

- Боюсь ошибиться, но примерно 800 миллионов рублей, - рассказал Сарсания в интервью «Евроспорту».

Напомним, «Ростов» в сезоне-2015/16 стал вице-чемпионом России. В данный момент команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице национального первенства.





