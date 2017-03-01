Сергей Кирьяков: К нам пришли игроки с опытом игры в Лиги чемпионов и Лиги Европы
Главный тренер тульского «Арсенала»
Сергей Кирьяков - о трансферах.
- К нам пришли игроки очень
хорошего уровня, - говорит Кирьяков. – Есть футболисты, выступающие за свои
сборные, с опытом игр в Лиги чемпионов и Лиги Европы. И они полны решимости
помочь нам решить нашу задачу.
- Удалось за сборы
интегрировать новичков в схему игры?
- У нас было достаточно времени
– два месяца мы плодотворно трудились, чтобы адаптировать игроков к нашим
требованиям. Думаю, на 90 процентов эта работа завершена.
- Были такие трансферы, которые
не получилось, и вы очень об этом жалеете?
- Каждый тренер хотел бы
дополнительные ресурсы иметь под рукой. Но на данный момент меня все
устраивает. Потенциала имеющихся ребят должно хватить для решения задачи.
- Состав у «Арсенала»
подобрался добротный. Значит ли это, что команда будет больше играть в атаку?
- Мы готовимся к каждому
сопернику отдельно, разбирая его сильные и слабые стороны. В любом случае,
основная цель – набирать очки. О зрелищном и атакующем футболе будем потом
думать.
- Ближайший матч у «Арсенала» с
«Оренбургом».
- Команда боевая, много
вступает в единоборства. Не очень много рискует, больше ждет ошибок соперника.
Нам нужно не допускать этих ошибок, не давать шанса. Играем на выезде, на
искусственном поле – этот момент тоже учли. Поэтому тренируемся сейчас на
аналогичном покрытии.
- Что с травмированными
Берхамовым и Максимовым?
- Берхамов через несколько дней
приступить к работе в общей группе. А по поводу Максимова – сложнее. Есть
несколько диагнозов, прогнозов на них. К его восстановлению подходим аккуратно.
Он получил план лечения, когда находился в Италии. Пока не могу сказать, когда
он сможет приступить к работе в общей группе.