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Автор 11 голов в свои ворота дисквалифицирован на полгода, начальник «Водника» – на 2,5 года

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

КДК Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) принял решение о дополнительных наказаниях по итогам скандального матча чемпионата России «Водник» - «Байкал-Энергия».

Как сообщает ТАСС, игрок «Водника» Олег Пивоваров дисквалифицирован на шесть месяцев. Сам спортсмен на заседание КДК не принял. Напомним, что в этом матче он забил 11 голов в свои ворота (матч закончился со счетом 9:11). Также начальник «Водника» Дмитрий Минин дисквалифицирован на 2,5 года.

Напомним, что вчера главные тренеры команд Игорь Гапанович («Водник») и Евгений Ерахтин («Байкал-Энергия») были дисквалифицированы на 2,5 года, а клубы оштрафованы на 300 000 рублей каждый. Также был аннулирован результат матча. Переигровка состоится 3 марта.

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