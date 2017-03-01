Автор 11 голов в свои ворота дисквалифицирован на полгода, начальник «Водника» – на 2,5 года
КДК Федерации хоккея с мячом
России (ФХМР) принял решение о дополнительных наказаниях по итогам скандального
матча чемпионата России «Водник» - «Байкал-Энергия».
Как сообщает ТАСС, игрок «Водника»
Олег Пивоваров дисквалифицирован на шесть месяцев. Сам спортсмен на заседание
КДК не принял. Напомним, что в этом матче он забил 11 голов в свои ворота (матч
закончился со счетом 9:11). Также начальник «Водника»
Дмитрий Минин дисквалифицирован
на 2,5 года.
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