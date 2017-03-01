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Михаил Осинов: Билеты на матч «Ростова» с «МЮ» – пока вопрос закрытый

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-игрок «Ростова», рекордсмен по количеству матчей за клуб Михаил Осинов прокомментировал свое назначение на должность советника президента по спортивным вопросам.

- Новый генеральный директор Павел Лощилов сделал мне предложение, от которого грех отказываться. Я сразу согласился стать его советником по делам спорта. Рабочего приглашения в родной клуб ждал давно, - признался Осинов. – Я всегда был по ту сторону футбола: играл, восстанавливался и снова играл. Теперь пробую себя в новой роли.

Проблем в нашем клубе, как и любом другом, предостаточно. Нам необходимо проводить работу с болельщиками, с ветеранами, корректировать механизмы работы внутри клуба. Я отвечаю за спортивную составляющую.

- С точки зрения спорта к команде вопросов нет. А что с зарплатами? Игрокам должны за 3,5 месяца.
- Эти вопросы клуб будет решать. Пока нужно заострить внимание на хорошей игре «Ростова». Я уверен, что финансовая сторона вопроса будет улажена.

- Когда в продажу поступят билеты на матч Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед»?
- На эту тему в клубе происходит какой-то ажиотаж. Пока это вопрос закрытый. Решить эту проблему времени вагон. Как только они поступят в продажу, тут же разлетятся. Но мы боимся спекулянтов и подходим к этому вопросу осторожно. Не каждый год в «Ростов» приезжает «МЮ», - сказал Осинов «Советскому спорту».

Михаил Осинов выступал за «Ростов» с 2001 по 2009 годы. Выступая на позиции полузащитника он провел 239 игр и забил 58 голов.

Голосование: Как завершится противостояние «Ростова» и «Манчестер Юнайтед»?

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