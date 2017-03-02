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Определились все четвертьфинальные пары Кубка Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По итогам жеребьевки определились все четвертьфинальные пары Кубка Франции по футболу.

«Пари Сен-Жермен», обыгравший в 1/8 финала «Ньор» (2:0), встретится с клубом «Авранш», а  «Монако», обыгравший в дополнительное время «Марсель» (4:3 ), за место в полуфинале сыграет с победителем пары «Бержерак» — «Лилль».

Кубка Франции
Все пары 1/4 финала

«Анже» — «Бордо»
«Авранш» — «ПСЖ»
«Монако» — «Бержерак»/»Лилль»
«Этуаль» — «Генгам»

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