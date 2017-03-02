Определились все четвертьфинальные пары Кубка Франции
По итогам жеребьевки определились все четвертьфинальные пары
Кубка Франции по футболу.
«Пари Сен-Жермен», обыгравший в 1/8 финала «Ньор» (2:0), встретится
с клубом «Авранш», а «Монако», обыгравший
в дополнительное время «Марсель» (4:3 ), за место в полуфинале сыграет с
победителем пары «Бержерак» — «Лилль».
Кубка Франции
Все пары 1/4 финала
«Анже» — «Бордо»
«Авранш» — «ПСЖ»
«Монако» — «Бержерак»/»Лилль»
«Этуаль» — «Генгам»
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