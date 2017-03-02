Зинедин Зидан: Мы больше не лидеры, но не собираемся сдаваться
Главный тренер «Реала»
Зинедин Зидан оценил игру команды в матче 25-го тура примеры с «Лас-Пальмасом»
(3:3) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«У нас сейчас неудачный отрезок, особенно с учетом игры в первом тайме, но мы пройдем через это вместе, – приводит слова Зидана официальный сайт «Реала». – Нам нужно все проанализировать и подумать, что мы можем сделать, чтобы перевернуть ситуацию. Нам стоило больших усилий, чтобы отыграться со счета 1:3. Но у нас хороший командный дух, и эта команда может показывать хороший футбол.
Как я говорил раньше, борьба за титул будет трудной до самого конца. И я остаюсь при этом мнении. Мы больше не лидеры, но не собираемся сдаваться. Это марафон, а не спринт. И мы пройдем через него. Нам нужно оставаться на позитиве».
Напомним, «Реал» пропустил на первое место «Барселону», но остается лидером чемпионата по потерянным очкам.
Матч
Реал - Лас-Пальмас - 3:3 (1:1)
Голы
Иско 8 (1:0). Тана 10 (1:1). Виера 56 (1:2 - пен.). Боатенг 59 (1:3). Роналду 86 (2:3 - пен.). Роналду 89 (3:3).
Состав
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Начо, Карвахаль, Иско (Васкес, 65), Кроос, Ковачич (Бензема, 71), Бэйл, Мората (Родригес, 71), Роналду
Лас-Пальмас: Варас, Симон, Лемос, Бигас (Артильес, 27), Боатенг (Гарсия М., 69), Гомес, Меса, Тана, Кастельяно Д., Виера (Халилович, 75), Хесе
Предупреждения:
Бэйл, 46; Рамос, 55; Мората, 70; Роналду, 81 - Симон, 44; Боатенг, 53; Халилович, 90
Удаления:
Бэйл, 47 - нет
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
01 марта 23:30, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция