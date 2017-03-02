Зинедин Зидан: Мы больше не лидеры, но не собираемся сдаваться

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру команды в матче 25-го тура примеры с «Лас-Пальмасом» (3:3) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«У нас сейчас неудачный отрезок, особенно с учетом игры в первом тайме, но мы пройдем через это вместе, – приводит слова Зидана официальный сайт «Реала». – Нам нужно все проанализировать и подумать, что мы можем сделать, чтобы перевернуть ситуацию. Нам стоило больших усилий, чтобы отыграться со счета 1:3. Но у нас хороший командный дух, и эта команда может показывать хороший футбол.

Как я говорил раньше, борьба за титул будет трудной до самого конца. И я остаюсь при этом мнении. Мы больше не лидеры, но не собираемся сдаваться. Это марафон, а не спринт. И мы пройдем через него. Нам нужно оставаться на позитиве».

Напомним, «Реал» пропустил на первое место «Барселону», но остается лидером чемпионата по потерянным очкам.