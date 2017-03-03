Виктор Тихонов: У СКА в этом году отличный командный дух

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от матчей против московского «Динамо» во втором раунде плей-офф КХЛ.

- С «Динамо» у нас уже длинная, серьезная история. В мои первые годы в СКА часто попадали на них в плей-офф. Счет по сериям пока не ведем, но надо обязательно проходить дальше. Сейчас будем разбирать их матчи с «Торпедо», готовиться.

- Как вам игра СКА в серии с «Витязем»?

- Играли очень уверенно. Но «Витязь» первый раз в плей-офф: там не так много игроков с опытом игры в плей-офф. Для них было полезно почувствовать этот стиль игры. Мы этот стиль уже знаем, знаем, как переходить на следующий уровень. Но и «Динамо» тоже знает. В следующей серии будет труднее.

- Чем нынешний СКА отличается от того, который выиграл Кубок Гагарина?

- Сколько я в команде, каждый год меняется все. 5-10 человек останется, половина команды новой, тренер новый придет. Все нужно все время начинать с начала, находить связки. У нас отличный командный дух в этом году. Это главное – помогать друг другу, поддерживать, и все получится, – передает слова Тихонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Виктор Тихонов последний раз играл в январе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Сейчас хоккеист восстанавливается после травмы.

Первые матчи полуфинала Западной конференции против «Динамо» СКА проведет 8 и 10 марта в Петербурге. Игры в Москве пройдут 12 и 14 марта.

В 2015 году армейцы выиграли Кубок Гагарина, обыграв в финале «Ак Барс».

Виктор Тихонов: Надеюсь восстановиться к началу серии с «Динамо»