Натан Бартфельд: Судья ошибся, назначив пенальти в ворота «Арсенала»
Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд поделился своим мнением относительно пенальти в ворота тульского «Арсенала» в матче 18-го тура РФПЛ против «Оренбурга».
- Я лично считаю, что судья поторопился. Там не было нарушения. И расположение арбитра было неплохое, но он поторопился, - приводит слова Бартфельда ТАСС.
Напомним, главным арбитром встречи был Владимир Сельдяков.
Матч
Место и дата
04 марта 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция
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