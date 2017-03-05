Нагорный выиграл чемпионат России в упражнениях на брусьях, Белявский - на перекладине

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях Никита Нагорный стал победителем чемпионата России по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях.

Гимнаст набрал 15,066 балла. Второе место на брусьях занял Владислав Поляшов (Чебоксары), третье - Кирилл Потапов (Томск).

В упражнениях на перекладине золото завоевал другой серебряный медалист ОИ-2016 Давид Белявский (13,800), вторым стал Алексей Ростов (Владимир), третьим - Поляшов (Чебоксары).

В опорном прыжке золото досталось Дмитрию Ланкину (14,333), второе и третье места поделили Артур Далалоян (Москва) и Михаил Кудашов (Челябинск).

Чемпионат России является отбором на первенство Европы, которое пройдет в апреле в румынском Клуже-Напоке.

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