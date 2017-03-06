Роналду, не сыгравший из-за травмы с «Эйбаром», заявлен на игру Лиги чемпионов с «Наполи»
Нападающий Криштиану Роналду включен в заявку «Реала» на ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», сообщает официальный твиттер мадридского клуба.
В субботу португалец из-за травмы пропустил выездной матч 26-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (4:1).
Матч в Неаполе пройдет 7 марта и начнется в 22:45 мск.
Напомним, первую встречу «Реал» выиграл со счетом 3:1.
Матч
Место и дата
07 марта 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция
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