Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Бавария
Футбол  Наполи- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зинедин Зидан: Нам придется очень трудно в Неаполе, но мы готовы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча Лиги чемпионов против «Наполи».

«Игры в Лиге чемпионов всегда тяжелые. Мы встречаемся с командой, которая мало проигрывает, особенно дома. Как игрок я уже видел, какая здесь атмосфера. На этом стадионе всегда непросто играть. Местные болельщики прекрасно поддерживают свою команду, но и гостям это тоже помогает, ведь служит дополнительной мотивацией.

Думаю, игроки «Наполи» начнут матч завтра очень интенсивно, ведь им нужно забивать. Вряд ли они устали после победы над «Ромой». Когда выигрываешь в важном матче, не чувствуешь усталости, а наоборот только сил набираешься. Уверен, нам временами придется очень трудно, но мы готовы к этому», - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч завершился победой «сливочных» со счетом 3:1. Ответная встреча состоится сегодня, 7 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Наполи - Реал

Судья:

Джюнейт Чакыр (Турция)

Место и дата

07 марта 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсен Венгер: У нас нет выбора, мы должны атаковать и забиватьГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».Карло Анчелотти: «Бавария» будет играть с «Арсеналом» основным составомГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча с «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Валерий Рейнгольд: «Барселона» может пройти «ПСЖ» только в одном случаеБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала лиги чемпионов, в котором «Барселона» сыграет с «ПСЖ».Пер Мертезакер: «Арсеналу» нужно вернуть расположение болельщиков в матче с «Баварией»Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер поделился ожиданиями от ответного матча с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Карл-Хайнц Румменигге: Матч с «Арсеналом» в Лондоне - это не пикникПредседатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге предостерег команду от недооценки соперника в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».Марек Гамшик: Я уверен, что «Наполи» сможет забить «Реалу»Капитан «Наполи» Марек Гамшик поделился ожиданиями от предстоящего матча от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».Маурицио Сарри: Попытаемся создать «Реалу» проблемыГлавный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».Роналду, не сыгравший из-за травмы с «Эйбаром», заявлен на игру Лиги чемпионов с «Наполи»Нападающий Криштиану Роналду включен в заявку «Реала» на ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», сообщает официальный твиттер мадридского клуба.Озил пропустит ответный матч «Арсенала» с «Баварией» в Лиге чемпионовПолузащитник сборной Германии Месут Озил не сможет помочь «Арсеналу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».Букмекеры считают, что «Арсенал» и «Бавария» вновь выдадут результативный матчБукмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой «Арсенал» примет «Баварию».Нойер может пропустить ответный матч Лиги чемпионов против «Арсенала»Участие вратаря «Баварии» Мануэля Нойера в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» ходится под большим вопросом, сообщает 101 Great Goals.Экономика спорта: «Барселона» обходит «Реал», Китай готовится обойти всехЭкономика спорта: «Барселона» обходит «Реал», Китай готовится обойти всех«Советский спорт» продолжает знакомить с наиболее заметными публикациями неспортивных изданий, которые тоже обращаются к теме спорта.Луис Энрике: Противостояние с «ПСЖ» проиграно «Барселоной» уже в первом матче, нам нужно много удачиГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике уверен в том, что помочь команде выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов может только чудо.Сарри – фаворит, Спаллетти – аутсайдер. Главные итоги матча «Рома» – «Наполи»Сарри – фаворит, Спаллетти – аутсайдер. Главные итоги матча «Рома» – «Наполи»«Советский спорт» рассказывает, почему команда Лучано Спаллетти уступила в центральном матче 27-го тура серии А.«Реал» без Роналду и Бэйла разгромил «Эйбар», Бензема сделал дубльМатч 26-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и мадридским «Реалом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Реала».Дубль Мертенса принес «Наполи» победу над «Ромой»«Рома» дома уступила «Наполи» (1:2) в 27-м туре чемпионате Италии.Фабио Каннаваро: Я звал Мертенса в Китай, но в это время он начал стабильно забивать за «Наполи»Главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро заявил, что вел переговоры о переходе в китайский клуб с полузащитником «Наполи» Дрисом Мертенсом.Рамос сказал игрокам «Реала», что только Роналду может не бегать на полеЛидеры «Реала» провели командное собрание перед тренировкой в пятницу.Роналду пропустит матч с «Эйбаром» из-за травмыФорвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду не сыграет в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Эйбара». Португалец получил травму.Бэйл дисквалифицирован на два матча чемпионата ИспанииКак сообщает Marca, нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл пропустит ближайшие два матча испанской Примеры.
Главные новости
Футбол
Славен Билич: Если хотите победить «Челси», то не должны допускать ошибок
Футбол
Антонио Конте: Мы упустили «сухую» победу, но в целом я доволен
Футбол
Футболистки сборной России крупно уступили команде Дании на турнире в Португалии
Футбол
Зинедин Зидан: Нам придется очень трудно в Неаполе, но мы готовы
Футбол
«Челси» обыграл «Вест Хэм», благодаря голам Азара и Косты
Футбол
Арсен Венгер: У нас нет выбора, мы должны атаковать и забивать
Футбол
Сергей Рыжиков: «Рубину» нужно прибавлять во всех компонентах игры (видео)
Футбол
Карло Анчелотти: «Бавария» будет играть с «Арсеналом» основным составом
Олимпиада
Япония планирует заработать 283 миллиарда долларов на Олимпиаде-2020
Хоккей
«Лас-Вегас» подписал первого игрока в истории клуба
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости