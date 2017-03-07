Зинедин Зидан: Нам придется очень трудно в Неаполе, но мы готовы
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился
ожиданиями от предстоящего ответного матча Лиги чемпионов против «Наполи».
«Игры в Лиге чемпионов всегда тяжелые. Мы встречаемся с
командой, которая мало проигрывает, особенно дома. Как игрок я уже видел, какая
здесь атмосфера. На этом стадионе всегда непросто играть. Местные болельщики
прекрасно поддерживают свою команду, но и гостям это тоже помогает, ведь служит
дополнительной мотивацией.
Думаю, игроки «Наполи» начнут матч завтра очень
интенсивно, ведь им нужно забивать. Вряд ли они устали после победы над
«Ромой». Когда выигрываешь в важном матче, не чувствуешь усталости, а
наоборот только сил набираешься. Уверен, нам временами придется очень трудно,
но мы готовы к этому», - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
Напомним, первый матч завершился победой «сливочных» со
счетом 3:1. Ответная встреча состоится сегодня, 7 марта и начнется в 22:45 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
07 марта 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция