Зинедин Зидан: Нам придется очень трудно в Неаполе, но мы готовы

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча Лиги чемпионов против «Наполи».

«Игры в Лиге чемпионов всегда тяжелые. Мы встречаемся с командой, которая мало проигрывает, особенно дома. Как игрок я уже видел, какая здесь атмосфера. На этом стадионе всегда непросто играть. Местные болельщики прекрасно поддерживают свою команду, но и гостям это тоже помогает, ведь служит дополнительной мотивацией.

Думаю, игроки «Наполи» начнут матч завтра очень интенсивно, ведь им нужно забивать. Вряд ли они устали после победы над «Ромой». Когда выигрываешь в важном матче, не чувствуешь усталости, а наоборот только сил набираешься. Уверен, нам временами придется очень трудно, но мы готовы к этому», - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч завершился победой «сливочных» со счетом 3:1. Ответная встреча состоится сегодня, 7 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.