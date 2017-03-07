Букмекеры считают, что «Реал» обыграет «Наполи» и во втором матче

Сегодня «Наполи» сыграет с мадридским «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Согласно букмекерским котировкам, у «Реала» больше шансов на победу.

Напомним, что в первой игре «Реал» победил 3:1. Таким образом, для выхода в следующий раунд неаполитанцам хватит победы 2:0. Тем не менее, букмекеры и в ответной игре наиболее вероятной считают победу «Реала». Коэффициент на это событие – 2,30. На победу «Наполи» коэффициент составляет 3,00, на ничью – 3,80.

Матч «Наполи» - «Реал» начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.