Букмекеры считают, что «Реал» обыграет «Наполи» и во втором матче
Сегодня «Наполи» сыграет с
мадридским «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Согласно
букмекерским котировкам, у «Реала» больше шансов на победу.
Напомним, что в первой игре «Реал»
победил 3:1. Таким образом, для выхода в следующий раунд неаполитанцам хватит
победы 2:0. Тем не менее, букмекеры и в ответной игре наиболее вероятной
считают победу «Реала». Коэффициент на это событие – 2,30. На победу «Наполи»
коэффициент составляет 3,00, на ничью – 3,80.
Матч «Наполи» - «Реал» начнется
в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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