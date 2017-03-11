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УЕФА выделил один миллион евро на развитие футбола в Крыму

Источник:  Крымский футбольный союзКомментарии

В пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошло рабочее совещание с участием члена исполкома УЕФА Франтишека Лауринеца, директора департамента национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича, президента Крымского футбольного союза Юрия Ветохи, управляющего делами КФС Ольги Безугловец, а также представителей финансового и юридического департаментов УЕФА.

В ходе двусторонней встречи были обсуждены наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием футбола в Крыму, а также выработаны пути их решения.

Чиновники УЕФА высоко оценили работу Крымского футбольного союза по развитию футбола на полуострове и выразили готовность в дальнейшем максимально оказывать всестороннюю поддержку футболу в Крыму.

Так, УЕФА выделил один миллион евро на развитие крымского футбола и заявил о готовности сотрудничать с Крымским футбольным союзом по различным проектам. В частности, речь шла о программе УЕФА «Хет-трик», направленной на строительство мини-футбольных площадок с искусственным покрытием.

Лауринец и Лакович объявили о готовности УЕФА совместно с КФС осуществлять обучение, повышение квалификации и лицензирование крымских футбольных тренеров и арбитров.

Участники встречи не обошли стороной и вопрос, связанный с трансферными сертификатами крымских футболистов. Представители УЕФА и КФС договорились вести совместную работу по решению этой проблемы.

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