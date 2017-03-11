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Сергей Иванов: Главная задача – выйти в высшую лигу с «Кошице»

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Российский полузащитник Сергей Иванов рассказал о своих целях в словацком «Кошице».

- В «Кошице» встретили очень здорово. Ребята тут все хорошие, друг друга поддерживают. Что касается дивизиона, то команды все хорошие, играющие. Второй круг будет интереснее, чем первый, и наша задача - выйти в высшую лигу.

Когда возник вариант с «Кошице», в принципе я долго не думал. Я посовещался с родителями, и мы решили, что стоит попробовать, - рассказал Иванов в интервью порталу «Евро-Футбол.ру».

Напомним, права на 20-летнего игрока по-прежнему принадлежат «Зениту».

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