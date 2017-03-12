«Амкар» – «Зенит». Арбитры не засчитали гол петербуржцев, хотя мяч пересек линию ворот
В матче 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» футболисты гостей забили гол в ворота Дмитрия Хомича, однако он не был засчитан.
На девятой минуте мяч после подачи Олега Шатова пересек линию ворот, а потом от Луиша Нету вылетел в поле. Арбитры не увидели, что мяч был за линией ворот.
На матче работает судейская бригада во главе с Евгением Турбиным, его помощники – Антон Кобзев и Ринат Деушев. Все судьи представляют Москву.
Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Голы
Гиголаев 33 (1:0).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков, Комолов, Анене, Гасилин
Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио, Шатов, Жирков, Жулиано, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34 - нет
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция