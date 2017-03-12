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«Амкар» – «Зенит». Арбитры не засчитали гол петербуржцев, хотя мяч пересек линию ворот

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» футболисты гостей забили гол в ворота Дмитрия Хомича, однако он не был засчитан. 

На девятой минуте мяч после подачи Олега Шатова пересек линию ворот, а потом от Луиша Нету вылетел в поле. Арбитры не увидели, что мяч был за линией ворот.

Скриншот с трансляции на канале «Наш футбол»
Скриншот с трансляции на канале «Наш футбол»

На матче работает судейская бригада во главе с Евгением Турбиным, его помощники – Антон Кобзев и Ринат Деушев. Все судьи представляют Москву.

Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча. 

Матч

Амкар - Зенит - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Гиголаев 33 (1:0).

Состав

Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков, Комолов, Анене, Гасилин

Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио, Шатов, Жирков, Жулиано, Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34 - нет

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция

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