«Амкар» – «Зенит». Арбитры не засчитали гол петербуржцев, хотя мяч пересек линию ворот

В матче 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» футболисты гостей забили гол в ворота Дмитрия Хомича, однако он не был засчитан.



На девятой минуте мяч после подачи Олега Шатова пересек линию ворот, а потом от Луиша Нету вылетел в поле. Арбитры не увидели, что мяч был за линией ворот.



Скриншот с трансляции на канале «Наш футбол»

На матче работает судейская бригада во главе с Евгением Турбиным, его помощники – Антон Кобзев и Ринат Деушев. Все судьи представляют Москву.

Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.