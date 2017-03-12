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Валерий Рейнгольд: Зачем «Томь» выступает в РФПЛ?

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал «Томь» за выступление в РФПЛ.

«Мне непонятно, зачем такая команда выступает в РФПЛ. Денег нет, желания нет. Зачем мучится? При хорошей работы федерации футбола, такую команду сняли бы с чемпионата. Зачем издеваться над собой и болельщиками? Сколько еще матчей по 0:6 и 0:4 мы увидим? Это не хоккей с мячом, а не футбол», - считает Валерий Рейнгольд.

Напомним, что после возобновления чемпионата «Томь» проиграла «Ростову» со счетом 0:6 и ЦСКА со счетом 0:4. Сибирский клуб после 19 туров занимает последнее место, набрав 9 очков.

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