Чемпионат Мексики приостановлен из-за забастовки арбитров
Федерация футбола Мексики вместе с
национальной лигой объявила о том, что матчи очередного тура чемпионата страны
отменены из-за забастовки арбитров.
«Федерация футбола Мексики совместно с
МХ-Лигой сообщает, что матчи 10-го тура чемпионата страны отменены из-за
забастовки арбитров, которые отказались исполнять свои обязанности. Решение
было принято в одностороннем порядке», - говорится в заявлении федерации.
Также сообщается, что
новые даты матчей будут назначены позднее. Ассоциация судей, как отмечают
местные СМИ, выступила в знак протеста против слишком мягких, по ее мнению,
наказаний, которые получили защитник клуба «Америка» Пабло Агилар и форвард
«Толуки» Энрике Триверио.
На минувшей неделе оба футболиста были
дисквалифицированы на десять (Агилар) и семь (Триверио) матчей за нападение на
судей во время игр чемпионата страны.