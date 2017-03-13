Маркус Вайнцирль: Первый тайм матча с «Аугсбургом» напомнил мне игру с «Боруссией» в Лиге Европы

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцириль поделился впечатлениями после матча против «Аугсбургом» 24-го тура чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

«Игра доставила нам удовольствие. Мы показали хороший футбол и заслуженно победили. Особенно первый тайм удался нам. Он напомнил мне некоторые момент из матча Лиги Европы против «Боруссии». Но в этот раз мы были лучше в заключительной стадии атаки.

Быстрый гол имел важное значение для дальнейшего развития событий. Нам удалось забить еще дважды. Благодаря отбитому Ральфом Ферманном пенальти мы не позволили сопернику сократить преимущество при счете 2:0.

После перерыва мы держали игру в своих руках. Мы вынесли для себя урок после нескольких матчей в последние недели. У нас были еще моменты, чтобы отличиться, но я бы не хотел говорить об этом. Победа 3:0 – отличный результат. Мы должны продолжить играть в том же стиле», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».