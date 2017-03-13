Маркус Вайнцирль: Первый тайм матча с «Аугсбургом» напомнил мне игру с «Боруссией» в Лиге Европы
Главный тренер «Шальке»
Маркус Вайнцириль поделился впечатлениями после матча против «Аугсбургом» 24-го
тура чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.
«Игра доставила нам удовольствие. Мы показали хороший футбол и заслуженно победили. Особенно первый тайм удался нам. Он напомнил мне некоторые момент из матча Лиги Европы против «Боруссии». Но в этот раз мы были лучше в заключительной стадии атаки.
Быстрый гол имел важное значение для дальнейшего развития
событий. Нам удалось забить еще дважды. Благодаря отбитому Ральфом Ферманном
пенальти мы не позволили сопернику сократить преимущество при счете 2:0.
После перерыва мы держали игру в своих руках. Мы вынесли для себя урок после нескольких матчей в последние недели. У нас были еще моменты, чтобы отличиться, но я бы не хотел говорить об этом. Победа 3:0 – отличный результат. Мы должны продолжить играть в том же стиле», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».
Матч
Шальке 04 - Аугсбург - 3:0 (3:0)
Голы
Бургшталлер 4 (1:0). Бургшталлер 29 (2:0). Калигиури 34 (3:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Настасич, Колашинац (Аого, 77), Майер, Гайс, Калигиури (Шёпф, 64), Керер, Бенталеб, Шупо-Мотинг, Бургшталлер (Коноплянка, 85)
Аугсбург: Хитц, Верхаг, Стафилидис, Хинтереггер, Качар, Шмид (Тайгль, 46), Ляйтнер, Кор, Ку Чжа Чол, Алтынтоп (Макс, 77), Бобадилья (Чжи Дон Вон, 40)
Незабитые пенальти
Верхаг (Аугсбург), 32
Предупреждения:
Хёведес, 31; Бенталеб, 57; Аого, 78 - нет
Судья:
Роберт Кампка (Германия)
Место и дата
12 марта 17:30, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция