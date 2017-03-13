Определились участники суперфинала Лиги легенд мирового хоккея

В субботу, 11 марта, завершился предварительный этап второго сезона Лиги Легенд мирового хоккея. Сборная Словакии, обыграв в гостях команду Франции 11:5, завоевала путёвку в суперфинал, который пройдёт в начале апреля в Германии. У победителей шайбы забросили Славомир Илавски (2), Роберт Петровицки, Роман Контшек, Рене Пухер, Бранислав Янош, Любомир Секераш, Игор Либа, Душан Похорелец, Любомир Хуртай и Роман Стантьен; у проигравших - Стефан Барен, Франсуа Розенталь, Жан-Франсуа Боннар, Пьеррик Майа и Давид Достал.

Ранее в суперфинал пробилась Чехия, обыгравшая Германию (9:1), и Швеция, в упорнейшем противостоянии вырвавшая победу у Финляндии за секунду до окончания матча (8:7).

Сборная легенд России, на правах победителя первого сезона, вышла в суперфинал напрямую.

7 апреля в Штраубинге пройдут полуфинальные матчи: Россия - Словакия и Чехия - Швеция. На следующий день победители полуфинальных пар разыграют звание чемпиона второго сезона Лиги Легенд, а команды, потерпевшие накануне неудачу, встретятся в матче за третье место.