Александр Яременко: Волейбол в России как жил до нас с Мусэрским, так будет жить и после

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко дал «Советскому спорту» комментарий по поводу жесткого высказывания экс-капитана сборной России Дмитрия Мусэрского в твиттере.

- Мне трудно комментировать это высказывание, потому что не понятно, что вообще имел в виду Дмитрий. Могу сказать, что волейбол в России как был жив до нас всех – руководителей Федерации и самого Мусэрского, так будет жив и после. Что касается интервью Сергея Константиновича Шляпникова, то многие его слова были неправильно истолкованы.

Если исходить из истории, то у нас никогда не было такого, чтобы кто-то из волейболистов был наказан за то, что не смог приехать в сборную по уважительной причине. Ни о каких наказаниях, ни о какой проблеме отказников в нашем виде спорта речь вообще не идет.

Тот же Дмитрий не смог приехать в сборную на Олимпийский отбор и никаких санкций по отношению к нему не последовало. В этом случае налицо проблема недопонимания, до людей неправильно донесли информацию, и мы с этим разберемся, - сказал Яременко.

Напомним, 10 марта в своем твиттере экс-капитан сборной России по волейболу Дмитрий Мусэрский опубликовал запись, в которой выразил мнение, что сейчас делается все, чтобы волейбол в России окончательно умер.

Все делается для того, чтобы волейбол в России умер окончательно!https://t.co/MmcS0Ilgox — Dmitriy Muserskiy (@DMuserskiy) 10 марта 2017 г.



