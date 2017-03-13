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Валерий Каменский: В случае с Широковым виноват тот, кто не закрыл калитку

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ Валерий Каменский дал комментарий обозревателю «Советского спорта».

- Валерий Викторович, что вы скажете по динамовцу Лукашу Кашпару? Он тоже получил «5+20», и его наказание также отменили.
- Сначала Сергей Широков из СКА его подтолкнул, потом Кашпар – Широкова. Но там калитку не закрыли. Мое мнение – виноват тот, кто это не сделал. Вот Широков и влетел туда. Из-за этого получился болевой шок. Но как я понял, обошлось без травмы, потому что Сергей потом продолжил игру.

- Момент был опасным.
- Да, но при чем тут Кашпар? Он же не видел. Калитку закрывайте вовремя! А то, что ребята толкались – это хоккей. Тут такое бывает.

Напомним, что на основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на нападающего ХК «Динамо» Лукаша Кашпара (№22) наказание по Правилу 534 д (Атака игрока, не владеющего шайбой) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.).

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