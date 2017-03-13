Екатерина Гамова: Мы все хотим, чтобы наш волейбол становился лучше

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова рассказала «Советскому спорту» о проблемах в российском волейболе и выразила свое мнение о жесткой реплике Дмитрия Мусэрского в твиттере на эту тему.

- Эмоции Димы мне понятны. Каждый спортсмен переживает за свой вид спорта и желает только лучшего для его развития. Эта реплика Дмитрия – его личное мнение.

В нашем волейболе сейчас много проблем, в том числе с финансовой точки зрения - разваливаются команды, состав лиги сокращается, сейчас даже рассматривается вариант с привлечением зарубежных коллективов в наш чемпионат на следующий сезон. Конечно, все это не от хорошей жизни.

Поэтому всем нам хочется, чтобы российский волейбол становился лучше, проблем в нем было меньше, он был интересен для зрителей и его показывали на центральных каналах. Это основные проблемы и аспекты, которые меня тревожат.

Что касается последних назначений главных тренеров сборной, то это выбор руководителей Федерации – им и отвечать за результат. Я считаю, что у нас есть тренерские кадры, которые могли бы составить конкуренцию на выборах, - сказала Гамова.

Напомним, 10 марта в своем твиттере экс-капитан сборной России по волейболу Дмитрий Мусэрский опубликовал запись, в которой выразил мнение, что сейчас делается все, чтобы волейбол в России окончательно умер.

Все делается для того, чтобы волейбол в России умер окончательно!https://t.co/MmcS0Ilgox — Dmitriy Muserskiy (@DMuserskiy) 10 марта 2017 г.



