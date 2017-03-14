«Динамо» оштрафовано на 800 тысяч рублей после третьего матча со СКА

Как стало известно «Советскому спорту», московское «Динамо» снова получило большой денежный штраф за поведение болельщиков.

Основная сумма штрафа – 600 тысяч рублей – это скандирование оскорбительных выкриков. Во время игры со СКА болельщики кричали с трибуны слово «Сосиска».

100 тысяч рублей – это баннеры провокационного характера. Еще 100 тысяч рублей – это посторонние предметы, брошенные на лед. А именно – монеты.

Напомним, что СКА победил со счетом 4:2.

В связи с этим московское «Динамо» обратилось к своим поклонникам на официальном сайте.

«Благодарим болельщиков за поддержку!

Руководство хоккейного клуба «Динамо» выражает самую глубокую признательность болельщикам бело-голубых, которые пришли поддержать команду в матче полуфинала Западной конференции против СКА из Санкт-Петербурга.

…Во время матча расстроенные болельщики бросали на лед монеты, что могло привести к травмам, причем не только игроков оппонента, могли пострадать и наши, динамовские, игроки. Также некоторые болельщики поднимали плакаты, в которых выражали свое мнение относительно судейства. КХЛ крайне жестко реагирует на подобные действия со стороны болельщиков, и теперь наш клуб будет оштрафован. Убедительно просим вас не высказывать свое недовольство подобным образом. Лучше поддержите любимую команду так, как вы умеете, а мы постараемся порадовать вас заброшенными шайбами и динамичным хоккеем!»