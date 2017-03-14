Роман Любимов: Первый месяц в «Филадельфии» я ходил с квадратными глазами

Российский нападающий Роман Любимов рассказал о процессе своей адаптации к реалиям жизни в Северной Америке.

- Здесь все по-другому в бытовом плане. Тут расстояния измеряются в милях, а не в километрах, температура воздуха показывается в градусах по шкале Фаренгейта. На самом деле вообще все отличается. К этому надо просто привыкнуть.

Уже адаптировался к новым условиям и уже кажется, что так и должно быть. Первый месяц я ходил с квадратными глазами, на все смотрел и ничего не понимал из того, что происходит.

Сейчас уже и с языком стало получше, удалось подтянуть английский. Говорить для меня по-прежнему проблематично на иностранном языке, но зато уже все слышу и понимаю. Смотрю фильмы с субтитрами, потому что когда читаешь, быстрее воспринимаешь информацию. Когда слушаешь, не все можешь разобрать из того, что сказали.

Можно ли сказать, что по большей части привык к жизни и хоккею в Северной Америке? Считаю, что этот процесс у меня все еще проходит, - рассказал Любимов в интервью официальному сайту НХЛ.

В текущем сезоне Любимов сыграл за «Летчиков» 46 матчей и набрал 5 очков (4+1) при показателе полезности «-2» и 8 минутах штрафа.

Напомним, Роман стал бронзовым призером чемпионата мира-2016 в составе сборной России.



