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Андрей Сафронов: Высокомерие Знарка не делает ему чести

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал конфликт, который произошел между главным тренером СКА Олегом Знарком и тренером бело-голубых Андреем Скопинцевым после заключительного матча серии команд в полуфинале плей-офф Западной конференции КХЛ.

«Высокомерие, которое продемонстрировал Олег Валерьевич Знарок, определенно не делает ему чести. Ведь это главный тренер сборной России, на которого ходят смотреть, который представляет российский хоккей на международном уровне, и такое его придуманное высокомерие абсолютно неправильно, этого просто нельзя делать. Никаких там старых счетов у них нет со Скопинцевым. Просто тренер-победитель не имеет права так вести себя», – приводит «Р-Спорт» слова Сафронова.

Напомним, во время послематчевого рукопожатия, на которое также вышли и тренеры команд, Знарок отказался пожимать руку Скопинцеву, что спровоцировало конфликт.

Добавим, что СКА победил «Динамо» в пяти матчах серии (4-1) и вышел в финал конференции.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

СКА - Динамо - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы:

Гусев (Херсли), 34:33 (1:0). Ковальчук (Зуб, Каблуков), 39:18 (2:0).

Место и дата

16 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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