Евгений Малкин: Может, мы с Кросби еще десять лет будем играть за «Питтсбург» и выиграем еще два Кубка Стэнли

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о поддержке со стороны капитана «пингвинов» Сидни Кросби и выразил желание остаться в команде до конца карьеры.

«Помню, несколько раз были непростые моменты, когда я никак не мог забить и расстраивался из-за этого. Он подходил ко мне и говорил, чтобы я не огорчался, играл в свой хоккей, а команда поможет мне. И я начинал играть лучше, потому что он меня поддерживал. Он понимает ситуацию и знает, что ты чувствуешь, когда не можешь забить десять матчей подряд.

Надеюсь, мы будем играть вместе до конца карьеры. Я не хочу переезжать в другой город. Я хочу играть здесь. Мне нравится играть с Сидом, с этой командой, с этими молодыми ребятами. Я буду стараться изо всех сил. Знаю, что и Сид также очень много работает. Мы будем стараться победить снова и завоевать как можно больше Кубков.

Это непросто, могут быть травмы, а иногда просто отворачивается удача. Но мы будем стараться. Мы десять лет играем вместе и завоевали два Кубка Стэнли. Может, мы проведем вместе еще десять лет и выиграем еще пару кубков», – приводит слова Малкина официальный сайт «Питтсбурга».

Напомним, вместе с «Питтсбургом» Кросби и Малкин становились чемпионами НХЛ в 2009 и 2016 годах.