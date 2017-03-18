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Яромир Ягр: Теперь собираюсь обойти Хоу по очкам, набранным после 50 лет

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Флориды» Яромир Ягр сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (4:3 Б), что позволило ему обойти канадца Горди Хоу по набранным очкам в НХЛ в возрасте после 40 лет.

Теперь у Ягра 269 очков в лиге, которые он набрал после того, как ему исполнилось 40 лет.

«Без сомнения, это большая честь для меня. Неслучайно его зовут мистер Хоккей. Это очень почетно.

Теперь собираюсь обойти его по очкам, набранным после 50 лет», – сказал 45-летний Ягр.

Напомним, Хоу играл в НХЛ до 42 лет, после чего провел еще один сезон в возрасте 51 года и набрал 41 очко.

Добавим, что следующий матч станет для Ягра 1700-м в лиге. Примечательно, что это произойдет в Питтсбурге, где он в 1990 году начинал свою карьеру в НХЛ.

Матч

Рейнджерс - Флорида - 3:4 Б. (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Зукарелло (Степан, Крейдер), 2:34 (1:0). Миллер (Зибанежад, Смит), 4:11 (2:0). Юбердо (Петрович, Ягр), 21:25 (2:1). Йокинен (Ванек, Демерс), 26:41 (2:2). Барков (Юбердо, Ягр), 47:23 (2:3). Зукарелло (Холден, Смит), 51:45 (3:3).

Победный буллит:

Барков - 3:4.

Место и дата

18 марта 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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